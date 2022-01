Ein Absteiger, der zugleich auch ein Aufsteiger ist

Die Kremstaler haben zwar noch fünf Spiele vor sich, der Rückstand auf Erzrivalen Linz-Urfahr auf dem rettenden siebenten Platz beträgt allerdings schon sechs Punkte und elf Sätze bei der Satzdifferenz. Nach erst einem TuS-Sieg in dieser Saison sind allfällige Spekulationen wohl nur theoretischer Natur. Am Wochenende gab es jedenfalls zwei klare 0:3-Niederlagen gegen Grieskirchen und Meister Vöcklabruck.

Spitze in der 2. Bundesliga

Die Trauer hält sich bei den Grün-Weißen dennoch in Grenzen. Denn auch in der Hallensaison 2022/23 wird es erstklassigen Faustballsport in Kremsmünster geben: Das Zweier-Team des TuS übernahm mit zwei 3:0-Erfolgen gegen den bisherigen Spitzenreiter Münzbach und Verfolger Enns die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Zwei Spiele vor Saisonschluss sind die jungen Kremstaler, die diesmal von den ehemaligen TuS-Kapitänen und Teamspielern Stefan Winterleitner und Klemens Kronsteiner unterstützt wurden, nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen.

"Das ist ein toller Erfolg unserer gesamten grün-weißen Faustball-Familie", sagt Sektionsleiter Klaus Hübner junior.