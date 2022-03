Ein 730 Jahre alter Taufstein steht im Zentrum der neugestalteten Taufkapelle

Generationen von Sierningern wurden einst an diesem Taufstein in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Jetzt hat der mit 1288 bezeichnete Taufstein aus rotem Adneter Marmor auch in der Kirche ein Umfeld erhalten, das seiner Bedeutung entspricht. Die neue "Taufkapelle" wurde kürzlich am Fest der Heiligen Familie von Pfarrer Karl Sperker gesegnet.

Das vielfach ausgezeichnete Designstudio Lucy.D aus Steyr und Wien hat zusammen mit dem Steyrer Künstler Johannes Angerbauer-Goldhoff einen neuen Tauf- und Beichtort im nördlichen Seitenschiff der Pfarrkirche Sierning gestaltet. Raumkonzept und Ausstattung stammen von der in Sierning lebenden Designerin Barbara Ambrosz, die zusammen mit Karin Santorso unter der Marke "Lucy.D" arbeitet. Der "Sierninger Tauftropfen" und die Gold-Intervention beim Beichtort sind künstlerische Arbeiten von Angerbauer-Goldhoff. Charakteristisch ist dabei die Herangehensweise mit einer "Spurensicherung" am Boden. Beim "Tauftropfen" sind es die Spuren des Weihwassers, beim Beichtort sind es die von Menschen hinterlassenen Fußabdrücke auf vergoldeten Platten. "Sie widerspiegeln den Menschen in seiner Würde. Auf diesen Platten hinterlässt er bei der Beichte seine Spur, belastet und gebeugt", sagt Pfarrer Karl Sperker.

Auf eindrucksvolle Weise ist es gelungen, im bestehenden Raum und der vorhandenen Ausstattung einen einladenden und atmosphärisch ansprechenden Raum zu gestalten. Der Taufstein ist genau in der Mitte der Raumachsen positioniert. An der Nordwand befindet sich ein "Schrein" mit den Heiligen Ölen. Die Gefäße sind Unikate aus Porzellan, gefertigt von Beate Seckauer in ihrer Porzellanmanufaktur "Neuzeughammer". Die Projektleitung lag bei Pfarrgemeinderats-Obmann Alois Dambachmayr.