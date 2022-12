Ein 100 Jahre altes, aber hochaktuelles Kunstwerk

Der Stahl-Bildhauer schnitt es aus einem 3,5 Kilogramm schweren und rund 12,5 Zentimeter hohen Manganstahlblock heraus. Weltweit gibt es kein vergleichbares Werk, das aus einem derart harten Stahl gefertigt worden ist. Es zeigt ein Kind, das eine Weltkugel in der Hand hält und mit einer heilenden Geste den Riss der Welt schließen will. Das Christkind aus Wachs am Hochaltar der Kirche in Christkindl inspirierte Blümelhuber zu diesem Kunstwerk. Das kleine Jesuskind und die große Weltkugel wollen die weltweite Bedeutung dieses Kindes hervorheben.

"Wie zerrissen unsere Welt ist, zeigen uns der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel", sagt der Theologe Karl Ramsmaier. Das Kunstwerk "Menschheitszukunft" hat nichts an Aktualität verloren. "Es kann uns stärken, an die Zukunft der Menschheit zu glauben."

Ein Kind segnet und heilt die zerrissene Weltkugel.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper