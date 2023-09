Eigene Haltestelle vor der Schule für "Elterntaxis"

Die Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen, weil es nicht anders geht, beschwört oft gefährliche Situationen im Frühverkehr herauf. In der Stadt Waidhofen wurde Abhilfe geschafft: Die Gemeinde hat vor dem Schulzentrum in der Plenkerstraße direkt vor dem alten Lokalbahnhof eine Elternhaltestelle eingerichtet und beschildert. Väter und Mütter können in der Bucht anhalten und ihre Kinder abgeschirmt vom Fließverkehr gefahrlos aussteigen lassen. Der Weg für die Kids führt dann direkt auf dem Gehsteig zum Schultor. "Das hohe Verkehrsaufkommen rund um das Schulzentrum, die parkenden Autos und dahinter der Fließverkehr waren gerade für Kinder im Volksschulalter eine große Herausforderung", sagt Bürgermeister Werner Krammer. Mit wenig Aufwand von etwas Farbe und ein paar Schildern ist mit der Elternhaltestelle nun eine Gefahrenstelle auf dem Schulweg entschärft worden. Natürlich fallen an der Haltestelle keine Parkgebühren an, denn die Bucht ist nur für einen kurzen Stopp zum Aussteigen gedacht.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer