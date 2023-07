Eier, Hendl, Gemüse: Maria Seimair war 60 Jahre Fierantin am Wochenmarkt

Selbst gefärbte Eier und Palmkätzchen standen im Jahr 1962 am Anfang von Maria Seimairs jahrzehntelanger Tätigkeit. Die heute 89-Jährige aus Aschach an der Steyr hatte damals erstmals ihre Produkte am Stadtplatz-Wochenmarkt beim Leopoldibrunnen feilgeboten. Danach folgten sechs Jahrzehnte, in denen sie ihre Kunden mit verschiedensten bäuerlichen Produkten verwöhnte und zudem ihre vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter, großzog.