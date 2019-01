Ehrungen sind in Garsten keine Alterserscheinung

GARSTEN. Mehr als die Hälfte der Volljährigen fand die Jungbürgerfeier cool und kam zum Neujahrsempfang. Eine tolle Quote.

USB-Stick, Chronik und Garsten-Buch für Jungbürger Lukas Brunner Bild: Moser Josef

Den Wälzer der OÖ. Landeschronik als Geschenk zur Volljährigkeit werden die jungen Damen und Herren wahrscheinlich nur selten anfassen, wichtige Informationen für den Staatsbürger von dem USB-Stick aber schon öfter herunterladen. Die Gemeinde hat die Jungbürgerfeier von vorgeblicher Bedeutungsschwere und Pathos entstaubt und zum Jugendereignis im Rahmen des Neujahrsempfanges des Bürgermeisters gemacht. In dem Jungbürgerbrief, den Bürgermeister Anton Silber (VP) jedem und jeder Achtzehnjährigen überreicht, steht eine "Einladung zum aktiven Mitgestalten in der Gemeinde, im Land und im Staat und über Grenzen hinaus".

Den jungen Leuten in der Gemeinde gefällt das. Für den heurigen Neujahrsempfang hat sich mehr als die Hälfte des Jahrganges 2001 angemeldet und bis auf zwei, die kurzfristig absagten, kamen alle. Traditionsgemäß erinnert Silber an die Geschehnisse im Geburtsjahr der nun als Erwachsene in die Gemeinschaft aufgenommen Teenager: 2001, das Jahr des Terroranschlags auf das World Trade Center, der Wahl George W. Bush zum US-Präsidenten und des Abfahrtsweltmeistertitels von Hannes Trinkl in St. Anton.

Den über 40 Jungbürgern wird vor Augen geführt, dass sich Engagement und Leistungswille auch in jungen Jahren bezahlt macht. Bei den Ehrungen zum Neujahrsempfang holt Silber nicht altgediente Funktionäre auf die Bühne, die ein halbes Leben auf ihren Ämtern ausgeharrt hatten, sondern junge Semester, die im Leben auch schon etwas erreicht hatten.

Mit den Ehrenpreisen der Gemeinde wurden heuer der 20-jährige Gewinner des OÖ. Bautechnikerpreises Michael Weikerstorfer und die Wildwasser-Kanutin Katrin Reithmayr (20) ausgezeichnet.

Weikerstorfer ist als hochbegabter Techniker bereits beim renommierten Steyrer Architektenteam Poppe & Prehal beschäftigt und Reithmayr paddelte bei Großereignissen nur knapp an EM- oder WM-Medaillen vorbei. Dazu vergab die Gemeinde heuer den mit 350 Euro dotierten "Jugendpreis" an die Feuerwehrjugend der FF Saaß, ein Musterbeispiel des Zusammenlebens in Garsten: "Vor wenigen Jahren hatten sie gerade noch acht Jugendliche", erinnerte Silber, "aber jetzt sind es über 40 Mädchen und Buben." Für die Neubausiedlung auf einem Hügel im Hinterland der Gemeinde bietet die Feuerwehr den Zusammenhalt, Zugezogene und deren Kinder finden bei den Florianis schnell Anschluss, die zudem bei Bewerben eine Macht geworden sind und bei den Feuerwehrwettkämpfen in die Bezirksliga aufgestiegen sind.

In seiner Rede beim Neujahrsempfang konnte Silber für heuer eigentlich nur Pflichtstücke ankündigen, Routine, nichts Weltbewegendes. Der Reinhalteverband Steyr, zu dessen elf Mitgliedsgemeinden auch Garsten gehört, muss seine Kläranlage um 14 Millionen Euro sanieren und der Bau von Trinkwasser- und Kanalleitungen wird heuer 4 Millionen verbrauchen: Leistungen, die dem Bürger erst auffallen, sollten sie eines Tages nicht funktionieren. Was in Garsten funktioniert ist das Zusammenleben: Die Gemeinde betreibt kein Jugendzentrum, hat keines mehr. "Wir hatten ein neutrales Jugendzentrum, aber die jungen Leute kamen nicht", sagt Silber, "sie gingen lieber zu den Vereinen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema