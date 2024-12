Ehrenring und Ehrenzeichen für vier Persönlichkeiten aus Steyr

"Die Menschen, die wir auszeichnen, haben viel für unsere Stadt getan. Sie sind Vorbilder, weil sie sich weit über das übliche Maß hinaus für Steyr eingesetzt und sich so ganz besonders um die Stadt verdient gemacht haben", sagte Bürgermeister Markus Vogl anlässlich der Verleihung des Ehrenrings an Karl-Heinz Rauscher sowie der Ehrenzeichen der Stadt Steyr für besondere Leistungen im kulturellen Bereich an Herbert Mütter, Eva Maria Pötzl und Johannes Angerbauer.

Karl-Heinz Rauscher war von 1982 bis 2021 für die MAN Truck & Bus Österreich GmbH und deren Vorgängerfirmen in Steyr zuletzt als Vorstand sowie als Geschäftsführer tätig. Stets standen Weiterentwicklung und Sicherung des Standorts und seiner Beschäftigten im Fokus. Bei Umstrukturierungen nahm er auf die Interessen der betroffenen Mitarbeiter Rücksicht. So wurden unter seiner Verantwortung umfangreiche Umschulungs- und Sozialpläne umgesetzt. In seiner Tätigkeit als Geschäftsführer gab es keine einzige betriebsbedingte Kündigung. Ein besonderes Anliegen war Rauscher die Lehrlingsausbildung. Die Lehrwerkstätte wurde systematisch ausgebaut und zu einem modernen Ausbildungszentrum entwickelt, in dem jährlich bis zu 400 Lehrlinge ausgebildet wurden. Auch bei den Verhandlungen über die mögliche Werksschließung setzte er sich für den Weiterbestand ein, was letztlich zu seinem Ausscheiden führte. Dem FH Campus Steyr ist Rauscher seit Anbeginn tief verbunden. Mehrere Studiengänge wurden von ihm wesentlich mitgestaltet. Von ihm wird zudem der "Fahrzeugverband Fachhochschulpreis Oberösterreich Campus Steyr" organisiert, in dessen Rahmen bisher mehr als 180.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet wurden.

Herbert "Bertl" Mütter, Eva Maria Pötzl und Johannes Angerbauer wurden mit dem Kultur-Ehrenzeichen der Stadt honoriert. Bild: Magistrat

Herbert "Bertl" Mütter ist Musiker, Komponist und Autor. In Steyr geboren, unternahm er hier erste musikalische Gehversuche. Nach Jahren als freischaffender Posaunist und Komponist, während derer er seine recht eigenständige, originelle Art des Musizierens perfektionierte, promovierte Mütter 2013 als erster Doctor artium Österreichs im Fach Komposition. Die Posaune als "Verlängerung des Körpers", das "Einswerden mit dem Instrument" ist bei Bertl Mütter unmittelbar erfahrbar. Im Bruckner-Jubiläumsjahr war er mit dem musikalisch und literarisch gestalteten "Bruckner-Briefing" im Rahmen der Steyrer Literaturtage in seiner Heimatstadt zu erleben.

Johannes Angerbauer absolvierte die Fachschule für Gürtler, Gold- und Silberschmiede an der HTL Steyr mit ausgezeichnetem Erfolg und besuchte die Hochschule für Künstlerische und Industrielle Gestaltung in Linz bei Helmuth Gsöllpointner und Erwin Reiter. In seiner Kunst verbinden sich soziale und politische Bezüge. Einen Teil seiner Erlöse spendete der gebürtige Steyrer bis 2017 bedürftigen Menschen oder Sozialprojekten. Der Bezug zum Gold war ihm als Goldschmied-Sohn in die Wiege gelegt. 1987 präsentierte Angerbauer seine erste Ausstellung in der "Bummerlhaus-Galerie Steyr" mit dem Titel "Mythos Gold". Er ist Initiator und Gründungsmitglied der "KUNSTHALLE.tmp Steyr".

Eva Maria Pötzl absolvierte den Universitätslehrgang für Tourismusmanagement in Linz und ist seit 1993 für den Tourismusverband in unterschiedlichen Aufgabenfeldern tätig. Dazu übernahm sie Agenden für die Gemeinschaften "Kleine Historische Städte" und "Die Österreichische Romantikstraße". Zahlreichen kulturellen Veranstaltungen und Events drückte sie ihren Stempel auf, nicht zuletzt der Etablierung des beliebten "Steyrer Christkindls" als Weihnachtsbotschafter der Stadt. Aktiv war sie in die Landesausstellung in Steyr 2021 involviert, sie ist Impulsgeberin für die kulinarische Reihe "Tavolata" und prägendes Mitglied des Musikfestivals Steyr.

