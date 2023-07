Ehrenring für ehemaligen Kommandanten

"Johann Furtlehner hat über Jahrzehnte hinweg das Feuerwehrwesen nachhaltig mitgeprägt. Dafür bedanke ich mich im Namen der Stadt", sagte Bürgermeister Christian Haberhauer bei der Überreichung des Ehrenrings in Silber an den ehemaligen Kommandanten der FF Ulmerfeld-Hausmening: "Das Ehrenamt ist einer der Grundpfeiler der Gesellschaft. Der selbstlose Einsatz ist nicht selbstverständlich, umso höher ist das Engagement zu werten." Mit 17 Jahren wurde Furtlehner Jugendbetreuer, mit 20 übernahm er eine Kommandofunktion und übte diese mehr als 28 Jahre lang aus, davon 17 Jahre als Kommandant und Abschnittsfeuerwehrkommandant. Insgesamt war er in mehr als 5000 Einsätze involviert.

