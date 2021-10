Ehrenring für den amtierenden Bürgermeister

Die anderen 17 Mandatare im Allhartsberger Rathaus, alle der schwarzen Fraktion zugehörig, sahen es anders und höchst an der Zeit, ihrem Bürgermeister Anton Kasser (VP) Dank und Anerkennung abzustatten. Also wurde im Gemeinderat die bisherige Verordnung aufgehoben, wonach der Ehrenring der Gemeinde an keinen aktiven Amtsträger verliehen werden dürfe. "Ich war ganz überrascht, was sie da hinter meinem Rücken beschlossen haben", freute sich Kasser. Ganz geheim geht zwar nicht, weil die Vergabe des Ehrenringes im Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss. Die vier SP-Mandatare stimmten des lieben Friedens wegen mit, auf ihr Votum wäre es ohnedies nicht angekommen.