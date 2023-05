Ehepaar beim Roten Kreuz: „Helfen hat für uns einen großen Stellenwert“

Sie sind rasch zur Stelle, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Bei Familie Neusiedl-Bauer gehört anderen zu helfen zur gelebten Familientradition und zum eigenen Selbstverständnis. Ihr Engagement und das vieler weiterer „Rotkreuz-Familien“ steht am Welttag der Familie, am 15. Mai, im Zentrum.

Vor der Rotkreuz-Dienststelle Steyr-Stadt stehen Julia und Andreas Neusiedl-Bauer. Neben ihnen steht ein Kinderwagen mit Tochter Nora, die erst im Februar auf die Welt gekommen ist. Durch einen Erste-Hilfe-Kurs kam der hauptberufliche Kfz-Techniker zum Roten Kreuz. Dieser Kurs dürfte besonders spannend aufbereitet gewesen sein, denn fast die gesamte Gruppe strebte danach die Ausbildung zum Rettungssanitäter an. Nach mehr als zehn Jahren als freiwilliger Mitarbeiter im Rettungsdienst engagiert sich Andreas nun im Bereich der Rotkreuz-Lenkerausbildung und im Jugendrotkreuz.

Julia Neusiedl-Bauer, gelernte Radiologietechnologin, engagiert sich seit 2007 freiwillig für das Rote Kreuz. Bereits mit 14 Jahren schnupperte Julia als Mitglied einer Jugendrotkreuzgruppe „Rotkreuz-Luft“. Später, mit 16, leitete sie mit einer Kollegin bereits eine eigene Jugendgruppe. Schlussendlich absolvierte Julia die Prüfung zur Rettungssanitäterin, viele aktive Jahre als Sanitäterin folgten. Man kann gespannt sein, ob Nora in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und in einigen Jahren auch als Jugendrotkreuz-Kind aktiv sein wird. Für die jungen Eltern jedoch spielt Menschen zu helfen und das Rote Kreuz eine große Rolle. Beide sind gerne in der Bezirksstelle gesehen und haben wertvolle Freundschaften geschlossen. „Es liegt uns am Herzen, anderen zu helfen und so einen Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten“, sagen die beiden unisono.

So wie die Familie Neusiedl-Bauer engagieren sich viele Menschen freiwillig für andere. „Erfreulicherweise haben wir sehr viele engagierte Mitarbeiter an unserer Bezirksstelle Steyr-Stadt, die bereit sind für andere Menschen da zu sein. Vor allem in Zeiten wie diesen ist es ganz besonders wichtig, dass dieses Engagement jeden Tag intensiv gelebt wird“, sagt der stellvertretende Bezirksstellenleiter Alexander Stellnberger.

Um allen Anforderungen der Zukunft nachzukommen, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und das Zusammenleben positiv mitzugestalten, sucht das Rote Kreuz freiwillige Mitarbeiter – vom Rettungsdienst bis zum Lebensmittelmarkt. Die Freiwilligen sind das Herzstück der Hilfsorganisation und sind zur Stelle, wenn andere Menschen Hilfe brauchen.

