Diese Nachricht wird eine Frohbotschaft für viele Steyrer sein: „Es wird sich um ein richtiges Wirtshaus mit gutbürgerlicher Küche handeln“, sagt Klaus Wesp. Der 58-jährige gebürtige Steyrer, der seit 13 Jahren in der Schweiz in der rund 7000 Einwohner zählenden Klostergemeinde Muri, keine 30 Kilometer südwestlich von Zürich, lebt und dort im Top-Management der Softwarefirma SNP tätig ist, hat das legendäre Restaurant „Taborturm“ an der Hangkante mit Traumblick auf die