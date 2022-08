E-Scooter von Tier sind jetzt auch in St. Ulrich zu mieten

Das Unternehmen "TIER" weitet sein Angebot in Oberösterreich aus und bietet ab sofort auch E-Scooter in St. Ulrich bei Steyr an. Der Anbieter setzt damit seine Expansion in kleinere Gemeinden fort, um noch mehr Menschen den Zugang zu Mikromobilitat zu ermöglichen. Nach Linz, Wels, Bad Ischl und Steyr ist St. Ulrich bereits die fünfte Gemeinde in Oberösterreich, in der TIER seinen E-Scooter-Service anbietet.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurden die Regeln für den Betrieb sowie das Geschäftsgebiet und die Parkzonen erarbeitet und festgelegt. Nach der Fahrt können die E-Scooter in einer der sieben Parkzonen abgestellt werden. Ein lokales Serviceteam kümmert sich um die Wartung der E-Scooter und kann über falsch abgestellte Fahrzeuge per E-Mail unter support@tier.app oder über die auf den E-Scootern angebrachte Telefonnummer informiert werden, um die Roller zeitnah umzuparken.

Bei den in St. Ulrich eingesetzten E-Scootern handelt es sich um die neuesten Modelle. Die E-Scooter sind unter anderem mit drei Bremsen und doppelter Federung ausgestattet. Zur Nutzung der E-Scooter lädt man die "TIER"-App herunter und startet den Scooter über den integrierten QR-Code. Dafür werden 1 Euro Aktivierungsgebühr fällig und 27 Cent pro Minute. Gezahlt werden kann per PayPal oder Kreditkarte.