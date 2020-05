E-Scooter-Verleih: SP verlangt einen Rathausbeschluss

Was braucht es, dass sich Fußgänger in Steyr für kürzere und längere Strecken an der nächsten Straßenecke einen Elektroroller ausborgen? Recht viel offenbar, im Unterschied zu anderen Städten: Mobilitätsstadtrat Reinhard Kaufmann hat den Wiener Verleiher "KIWIride" zu einem Probebetrieb in Steyr gewonnen, bei dem 40 Leihfahrzeuge abgestellt werden sollen.

Nichtsahnend, dass die Angelegenheit zur heiklen Affäre hochkochen könnte, machte er unter den Rathausfraktionen eine WhatsApp-Umfrage. Kaufmann wollte eigentlich nur die Meinungen der anderen Rathausparteien zu dem Vorhaben kennenlernen, von einer raschen Umsetzung ging er anfänglich aus. Aber der Plan, auch in Steyr die umweltfreundlichen Elektroroller zumindest einmal auf Bewährung anzubieten, begann sich zu spießen: Vizebürgermeister Wilhelm Hauser teilte Kaufmann namens der SP mit, dass aufgrund der "verkehrspolitischen und infrastrukturellen Bedeutung" ein "Gremialbeschluss des zuständigen Kollegialorganes" erforderlich ist. Für die SP bedeutet das, dass, wenn nicht überhaupt gleich der Gemeinderat, dann zumindest der Stadtsenat die Miet-Elektroroller erst beschließen müsse. Reinhard Kaufmanns Wissensstand ist ein ganz anderer: Für die Elektroroller sei nach Rückfragen bei Rechtsexperten keinerlei Beschluss im Gemeinderat, sondern nur eine Genehmigung wie für jeden anderen Gewerbebetrieb vonnöten.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at