E-Scooter mitten auf dem Gehsteig

Obwohl es in der Friedensgemeinde insgesamt sieben Parkzonen gibt, stehen die Gefährte, wie in diesem Fall, kreuz und quer in der Landschaft. Auch in der Stadt Steyr fällt auf, dass immer wieder Scooter von Nutzern gedankenlos mitten auf Geh- und Radwegen abgestellt werden. In den Ankündigungen neuer Scooter-Anbieter verweisen diese immer darauf, dass falsch geparkte Fahrzeuge gemeldet werden können und sich dann jemand kümmert, die Scooter in eine Parkzone zu bringen. Die Realität zeigt, dass das häufig nicht passiert und das System kaum funktioniert.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst