Ob im kommenden Jahr etwa die Besucher der Landesausstellung per Leih-E-Scooter von Museum zu Museum touren können, bleibt vorerst offen. Der Steyrer Verkehrsausschuss traf in seiner jüngsten Sitzung diesbezüglich keine Entscheidung. Zuvor hatten Vertreter der Firma "Kiwi-Ride" den Mitgliedern ihr bereits in Wien und anderen Städten bewährtes Modell präsentiert.