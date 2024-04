E-Auto landete bei Unfall in Steyrling auf dem Dach

Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei standen am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Kirchdorf an der Krems) im Einsatz: Bei der Fahrt durch die Ortschaft Steyrling hatte ein Pkw-Lenker gegen 15:10 Uhr die Kontrolle über sein Elektro-Auto verloren und war auf eine Gartenmauer aufgefahren.

Diese GArtenmauer wurde dem Lenker zum Verhängnis. Bild: www.fotokerschi.at | Rauscher

Der Renault kippte zur Seite und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er dürfte den Unfall augenscheinlich mit leichten Verletzungen überstanden haben, hieß es am späten Nachmittag seitens der Einsatzkräfte. Der Mann wurde von Sanitätern des Roten Kreuz versorgt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Videoaufnahmen zeigen die Aufräumarbeiten:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Steyrling an. Die Einsatzkräfte richteten eine örtliche Umleitung ein, sicherten die Unfallstelle ab, bauten einen Brandschutz auf und unterstützten das Bergeunternehmen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallursache war am Abend noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. Bild: www.fotokerschi.at | Rauscher

Lokalisierung: Der Unfall passierte im Ortsgebiet von Steyrling

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.