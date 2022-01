Es war vor elf Jahren ein Zufallsfund. Rund 800 Urnen von ehemaligen KZ-Häftlingen wurden unter einem Gehweg am Taborfriedhof in Steyr entdeckt. In die vergessenen Blechbüchsen waren Häftlingsnummern und Namen eingestanzt, einige so gut erhalten, dass sie eine Zuordnung zu Menschen zuließen, die im KZ Mauthausen ermordet worden waren. In einer dieser Urnen waren die Überreste von Emil Baum, Häftlingsnummer 1158, gestorben am 11. Jänner 1940, also heute auf den Tag genau vor 82 Jahren.