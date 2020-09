Durch Handyläuten abgelenkt: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Der 69-Jährige fuhr gegen 7:45 Uhr im Gemeindegebiet von Rosenau am Hengstpass auf der L550 Richtung Windischgarsten. Am Beifahrersitz befand sich seine 64-jährige Gattin.

In einer Rechtskurve habe sein Handy geläutet, gab der 69-Jährige später an. Als er mit der Freisprecheinrichtung am Radiodisplay den Anruf entgegennehmen wollte, kam der Wagen auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Firmenbus, gelenkt von einem 25-Jährigen. Am Beifahrersitz befand sich ein 48-Jähriger.

Beim Zusammenstoß der beiden Wagen wurden alle vier Personen verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 bzw. Rettungsfahrzeugen ins LKH Kirchdorf gebracht.

Die Landesstraße 550 wurde für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Alle Beteiligten stammen aus dem Bezirk Kirchdorf.