Duo verwöhnt im "kleinen Schwarzen"

STEYR. Bei der Kaffee-WM in Brasilien hat die Losensteinerin Victoria Arthofer überrascht. Nun begeistern die 29-Jährige und Freund Ahmed Al Kharsa mit Kaffeekultur am Grünmarkt.

Victoria Arthofer und Ahmed Al Kharsa verwöhnen am Steyrer Grünmarkt im Kaffeehaus "Das kleine Schwarze". Bild: Moser Josef

Der Kaffeemoment sei ein ganz besonderer, eine Pause vom Alltag, sagt Victoria Arthofer. Die 29-jährige Losensteinerin und ihr Freund Ahmed Al Kharsa (27) haben vor wenigen Tagen am Grünmarkt gegenüber der Post das Kaffeehaus "Das kleine Schwarze" aufgesperrt. Gemeinsam wollen sie die Steyrer in eine neue Welt der Kaffeekultur entführen.

"Wir versuchen, den wahren Charakter eines Kaffees entsprechend herauszuarbeiten", sagt Arthofer, die im vergangenen November in Brasilien erstmals bei einer Barista-Weltmeisterschaft, den Titelkämpfen der besten Kaffeebereiter der Welt, an den Start gegangen war. Die Losensteinerin, die bereits den Brewers-Cup in Österreich gewonnen hat und der bis zum Alter von 22 Jahren Kaffee überhaupt nicht geschmeckt hatte, war dabei auf Anhieb im Mittelfeld gelandet. In einem Teilbewerb, jenem, bei dem alle Kandidaten idente Ausgangsmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen, war sie sogar die Zweitbeste gewesen.

"Wir wollen in Steyr in unserem Kaffeehaus mit ,Speciality Coffee‘, also speziellen Röstungen, überraschen", sagt Arthofer, die mit ihrem Freund, einem gebürtigen Iraker, größten Wert darauf legt, dass der Weg des Kaffees von der Pflanze bis zur Tasse nachvollziehbar bleibt: "Kaffeegenuss ist total spannend, die Skala reicht von fruchtig über blumig bis hin zu nussig oder schokoladig. Sogar Länderunterschiede lassen sich schmecken." Ihre Lieblingssorten kämen aus Kenia und Äthiopien.

"Es macht Spaß, dem Kunden zu erklären, warum wir welchen Kaffee wie zubereiten", sagt Arthofer, die nicht nur auf Espresso vertraut, sondern eine Lanze für Filterkaffee bricht: "Da kommen viele plötzlich drauf, wie cool Kaffee eigentlich schmecken kann."

Im "kleinen Schwarzen" werden neben Kaffee auch Tee, Kakao, Säfte und Kuchen angeboten. Und natürlich ausgewählte Kaffeebohnen für den Genuss daheim. Öffnungszeiten sind täglich außer Montag von 9 bis 18 Uhr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema