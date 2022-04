Duell um Rang drei: VCA muss den Meister biegen

"Wir wollen den dritten Platz holen und bestätigen, dass wir als einzige Mannschaft in diesem Jahr mit den beiden Topteams mithalten konnten", sagt Florian Ringseis, Kapitän des VCA Amstetten: "Jeder im Team brennt auf die Medaille. Wir werden alles dafür tun, um sie zu bekommen."

Was auf diese starke Ansage des Nationalteamspielers in Diensten der Mostviertler folgt, sind zumindest zwei Spiele in der Best-of-three-Serie im kleinen Finale der Volleyball-Bundesliga gegen den amtierenden Meister UVC Graz. Das erste Spiel steigt bereits am Sonntag um 17 Uhr in der Amstettner Pölz-Halle, das erste von zwei möglichen Rückspielen folgt am Freitag um 19 Uhr in Graz.

Die Bilanz aus den drei direkten Duellen mit den Steirern spricht mit 2:1 knapp für die Mostviertler. Im Cuphalbfinale und im Heimspiel der oberen Zwischenrunde gab es Siege für Amstetten. "Wir haben den Heimvorteil zu Beginn, hoffen daher auf zahlreiche Fans und eine gute Stimmung, damit wir unseren Gästen richtig einheizen können", sagt Ringseis, der seine Sechs zur Bronzemedaille führen will. Damit würde der VCA auch sein bisher bestes Bundesligaergebnis egalisieren.