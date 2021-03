Duell der Remis-Kaiser: Vier Ausfälle beim SKV

Schon in der Regionalliga Mitte hatte sich der SK BMD Vorwärts Steyr ebenso regelmäßig wie torreich mit dem SK Austria Klagenfurt duelliert. Diese Tradition wurde nach dem gemeinsamen Aufstieg in die 2. Bundesliga nahtlos fortgesetzt. Morgen um 15.30 Uhr könnte es in Kärnten aber zum vorläufig letzten Duell dieser Serie kommen. Denn die aktuell zwar nur viertplatzierten Klagenfurter stehen vor einer möglichen Rückkehr in die höchste Spielklasse Österreichs, während die Rot-Weißen noch um den Klassenerhalt kämpfen.

Trotz dieser höchst unterschiedlichen Ausgangslage rechnet sich Vorwärts Steyr durchaus Chancen auf eine Überraschung aus. "Wir haben zuletzt einen Schritt nach vorne gemacht und können auf die Leistung vom 2:2 gegen den GAK aufbauen", sagt Trainer Andreas Milot. Zumindest ein Punkt sei das Ziel: "Wir wollen vor der Länderspielpause Selbstvertrauen tanken. Gegen Gegner wie Klagenfurt tun wir uns sogar leichter, da wir ohne Druck spielen können."

Allerdings muss Milot vor dem Duell der Unentschiedenkaiser – Steyr hält bei acht, Klagenfurt bei sieben Remis – auf vier Spieler verzichten: Kevin Brandstätter fehlt nach Herzrhythmusstörungen ebenso wie Josip Martinovic (Bänder), Michael Drga (Oberschenkel) und Daniel Bilic (Bauchmuskel). Auch im Herbst endete das Duell mit einem Remis – 2:2, nach Doppelpack von Philipp Ablinger.

Top-Duell in Amstetten

Bereits heute um 18.30 Uhr treffen die beiden besten Frühjahrsteams aufeinander: SKU Amstetten empfängt nach vier Siegen in Serie den FC Blau-Weiß Linz. Der Tabellendritte aus der Stahlstadt gewann im Herbst mit 2:0, konnte aber im Mostviertler Ertl-Glas-Stadion noch nie gewinnen.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at