Droht der Klimakollaps? Kromp-Kolb in Kirchdorf

Während im schottischen Glasgow Politiker aus 200 Staaten bei der Weltklimakonferenz noch bis 12. November mit mehr oder weniger glaubhaften Zugeständnissen darum ringen, wie sich die Erderwärmung doch noch auf ein erträgliches Maß reduzieren lässt, kommt eine, die sich bei dieser Thematik wirklich auskennt, nach Kirchdorf: Helga Kromp-Kolb, eine der bekanntesten und renommiertesten Klimaforscherinnen Österreichs, gastiert am Montag, 8. November, um 19 Uhr auf Einladung des Rotary Clubs Kirchdorf und der Pfadfindergruppe Kirchdorf im Kulturzentrum Schloss Neupernstein.

Wissenschafterin des Jahres

Kromp-Kolb promovierte an der Universität Wien in Meteorologie und habilitierte im Spezialbereich Umweltmeteorologie. Sie war sowohl an der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik), als auch an der San Jose State University in Kalifornien in leitenden Positionen tätig und war Universitätsprofessorin an der Universität für Bodenkultur in Wien.

Die Wissenschafterin engagiert sich im Kampf gegen die Klimakrise und hält österreichweit zahlreiche Vorträge, um auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes hinzuweisen. 2005 wurde sie als Wissenschafterin des Jahres ausgezeichnet.

Ihr Vortrag in Kirchdorf trägt den Titel "Warum es heißer wird – was wir tun müssen!"