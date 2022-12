Drogenlenker krachte mit Auto in Gegenverkehr

Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land fuhr am Samstag um 20.15 Uhr mit seinem Auto in Waldneukirchen auf der B122 von Bad Hall kommend Richtung Sierning. Zur selben Zeit fuhr ein 31-Jähriger aus Bad Hall in die Gegenrichtung. Der Bad Haller geriet dabei auf die linke Fahrspur und krachte frontal in den Wagen des Niederösterreichers. Die beiden Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt, unter anderem wurde jeweils der linke vordere Reifen ausgerissen. Die beiden Autolenker blieben unverletzt, Alkovortests verliefen negativ. Da die Polizisten beim 31-Jährigen aber deutliche Anzeichen auf eine Suchtmittelbeeinträchtigung feststellten, brachten sie ihn zur klinischen Untersuchung. Dort stellte ein Arzt eine Beeinträchtigung durch Suchmittel fest. Der Führerschein wurde dem Bad Haller vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.