Drogenlenker (31) lieferte sich in Steyr Verfolgungsjagd mit der Polizei

Offensichtlich in Panik geraten ist ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Steyr-Land, als er am Montagvormittag auf der B115 bei Steyr eine Polizeistreife im Gegenverkehr bemerkte: Plötzlich bremste er ab und bog nach links in die Zufahrt eines Einkaufszentrums ein. Erst das merkwürdige Fahrmanöver ließ die Beamten auf den Mann aufmerksam werden: Sie gaben ihm deutlich zu verstehen, dass er zur Kontrolle anhalten sollte.

Auf Parkplatz versteckt

Der Lenker aber ignorierte die Anhaltezeichen, wendete stattdessen seinen Wagen und fuhr laut Polizei "mit äußerst gefährlicher Fahrweise" wieder auf die B115 in Richtung Dietach auf. Verfolgt von der Polizei raste er über eine rote Ampel und missachtete mehrfach den Vorrang. Nach kurzer Zeit hielt er an, sprang aus dem Pkw und flüchtete zu Fuß. Ein besonders gewieftes Versteck fand er aber nicht: Kurze Zeit später entdeckten ihn die Polizisten auf einem nahen Firmengelände zwischen geparkten Fahrzeugen auf dem Boden liegend.

Weiterfahrt untersagt

Wie sich herausstellte, hatte der 31-Jährige keinen gültigen Führerschein mehr. Außerdem zeigte er deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Anzeigen folgen, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

