Drogenlenker (19) transportierte 15-Jährige im Kofferraum

Wegen der auffälligen Fahrweise hielten Polizisten den Pkw gegen 23:30 Uhr bei der Kreuzung Haager Straße - Seitenstettnerstraße an. Am Steuer saß ein 19-Jähriger aus Steyr, auf den ersten Blick befanden sich noch vier weitere Personen im Fahrzeug. Bei der Kontrolle des Kofferraums bemerkte ein Polizist Bewegungen unter einer ausgebreiteten Erste-Hilfe-Rettungsdecke. Unter der Decke lag - ungesichert - ein 15-jähriges Mädchen. Es gab an, dass es nach Hause wollte und da das Auto schon voll besetzt war, wäre es im Kofferraum mitgefahren. Zudem hatte die 15-Jährige bei ihrem Ausweis das Geburtsdatum verfälscht, um sich älter zu machen.

Beim 19-jährigen Fahrer fielen den Beamten deutliche Anzeichen auf eine Beeinträchtigung auf. Ein Alkovortest verlief negativ, ein freiwilliger Urin-Drogenschnelltest positiv. Der junge Mann wurde zur polizeiamtsärztlichen Untersuchung gebracht, wo eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt wurde. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt. Die 15-Jährige muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.