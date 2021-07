Drogen im Internet bestellt: 17-Jähriger bei Übergabe mit Messer bedroht

Der 17-Jährige hatte via Internet bei einem ihm unbekannten User ein Viertel Kilo Cannabis zu einem Preis im niedrigen vierstelligen Bereich geordert. Die Übergabe wurde für Samstagvormittag an der Wohnadresse des Burschen vereinbart, lief aber nicht wie geplant. Statt der bestellten 250 Gramm, hatten die Männer südländischer Herkunft lediglich 12 Gramm Cannabis bei sich. Das Geld wollten sie ihrem jungen Kunden, der sie in sein Zimmer gebeten hatte, dennoch abknöpfen.

Als sich der 17-Jährige wehrte, kam es zu Handgreiflichkeiten und Drohungen, die darin gipfelten, dass einer der Männer ein Messer zückte und es auf den Burschen richtete. Diesem gelang es, dem Unbekannten das Messer aus der Hand zu schlagen. Dabei verletzte er sich und musste später ambulant im Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs behandelt werden. Die beiden Männer nahmen das Geld und verließen die Wohnung. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.