Dreiste Messerverkäufer knöpften ihrem Opfer 600 Euro ab

Das Duo, das in einem silbergrauen Pkw mit polnischem Kennzeichen unterwegs war, hatte sein Opfer am Dienstag gegen 10:15 Uhr im Raum Schlierbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) angehalten. Als der 64-Jährige seinen Pkw stoppte, rissen die beiden Männer die Türen seines Wagens auf und luden ungefragt eine Motorsäge, einen Topf sowie Messersets ein.

Täter auf der Flucht

Einer der Täter soll dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Das eingeschüchterte Opfer händigte den Tätern 600 Euro aus, womit sich die dreisten Betrüger aber nicht zufrieden gaben. Weil sie noch mehr Geld forderten, fuhren sie gemeinsam in ihren Fahrzeugen zur Arbeitsstelle des 64-Jährigen. Dort flüchtete der Mann in das Gebäude, woraufhin sich auch die Täter aus dem Staub machten.

Eine Fahndung wurde umgehend eingeleitet, verlief aber bislang negativ. Die Gegenstände im Fahrzeug des 64-Jährigen wurden sichergestellt, die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Ähnlicher Fall im Innviertel

Erst Ende Oktober hatte ein ähnlicher Fall im Innviertel für Aufsehen gesorgt: Zwei Männer, die in einem Pkw mit polnischem Kennzeichen unterwegs war, hatten einen 72-Jährigen nahe Pischelsdorf bei Engelbach (Bezirk Braunau am Inn) verfolgt und auf einem Parkplatz abgepasst. Einer der Männer soll dort äußerst aggressiv versucht haben, dem Pensionisten Messersets zu verkaufen. Als der Innviertler ablehnte, soll ihm der Verdächtige fünf Messersets ins Auto gelegt und dafür Geld gefordert haben: