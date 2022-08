Drei Punkte für beide Mostviertler

SANKT PETER, SEITENSTETTEN. Michlmayr brachte Seitenstetten ggegen Würmla in der 2. Landesliga schnell 1:0 in Führung (20.), nach Wiederanpfiff gab die Heimelf weiter den Ton an, Eder (60.) erhöhte auf 2:0, ein klarer Sieg. Amaliendorf geriet zuhause gegen St. Peter nach Oberforsters Tor (4.) bereits 0:1 in Rückstand. Die Mostviertler setzten mit Treffern von Kohl (55.) und Hochwallner (69.) zum 0:3-Auswärtssieg nach. (ak)