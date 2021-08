2200 Zuschauer im ausverkauften Faustballstadion in Grieskirchen schrien und klatschten, was Kehle und Hände hergaben. Am Ende waren im Finale der Damen-Weltmeisterschaft aber Fäuste und Arme der deutschen Spielerinnen zu druckvoll und ballsicher. Österreichs Nationalteam mit dem Nußbach-Trio Marlene Hieslmair, Katharina Lackinger und Ines Lugerbauer in der Startformation verlor zwar das Endspiel klar mit 0:3 (4:11, 3:11, 7:11), gewann vielmehr aber die Silbermedaille für Rot-Weiß-Rot –