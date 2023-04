Drei Jahre Arbeit, zwei Bücher und ein Hilfsprojekt für Kinder

Nach mehr als drei Jahren Arbeit stellt der Neuzeuger Jorgos Trompeter sein bisher größtes karitatives Buchprojekt vor. Mit herzgereist & herzgespeist erscheinen erstmals zwei Bücher gleichzeitig.

Am Freitag, 14. April, findet um 19 Uhr an der HLW Steyr die erste Buchpräsentation statt. Die aus vielen Fernsehserien und Filmrollen bekannte Schauspielerin Christina Cervenka liest aus beiden Büchern. Trompeters Enkelkind Mirjam und ihr Schulfreund Paul lesen Texte. Saskia Konz (Dudelsack) und Handpan-Virtuose Marcel Hutter begleiten die Veranstaltung musikalisch.

Am Sonntag, 7. Mai, um 14 Uhr findet ein Benefizfest im Pfarrsaal Sierninghofen statt. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei. Jeder Spenden-Euro kommt direkt notleidenden Kindern in Griechenland und in griechischen Flüchtlingslagern zugute. "Mit diesem Projekt konnte ich mein Lebenswerk verwirklichen", sagt Trompeter.

Sein Wunsch wäre, "dass vom Tag des Erscheinens bis zu meinem 67. Geburtstag für jeden Tag meines Lebens ein Euro hereinkommt. Trompeter wird am 3. Dezember 24.471 Tage alt.

