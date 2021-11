Seit gestern Mitternacht blasen die Schneekanonen Eiskristalle auf die Pisten der Höss in Hinterstoder. Die Kaltfront für die Beschneiung nutzend, will HiWu-Geschäftsführer Helmut Holzinger den Liftbetrieb auf der Höss spätestens am Marienfeiertag am 8. Dezember aufnehmen. Skifahrern, die nicht von Covid-19 genesen oder gegen das Coronavirus geimpft sind, versperrt das Drehkreuz den Einstieg in die Gondel oder auf den Sessellift.