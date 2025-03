"Drachenbootnarrisch": Club 41 Styria und Forelle Steyr feiern ein Jubiläum

Im Juli 2014 hallte an einem Samstagnachmittag erstmals der gleichförmige Takt großer Trommeln rhythmisch über die Enns. Es war die Premiere von "Gemeinsam im Boot", dem Charity-Teamevent von Club 41 Styria und SV Forelle Teefix Steyr Kanu. Was damals noch niemand wissen konnte: Dieses unterhaltsame Rennen von anfangs rund 200 gleichermaßen hilfsbereiten wie sportlich begeisterten Hobbypaddlern sollte der Auftakt für die mittlerweile größte Wassersportveranstaltung der Stadt Steyr werden.

Heuer feiert das Drachenbootrennen auf dem Ennsstausee vor dem Münichholzer Campingplatz ein rundes Jubiläum: Am Samstag, 5. Juli, paddeln die schlagkräftigen Mannschaften zum bereits zehnten Mal – zwei Jahre in Folge schwiegen die Trommeln coronabedingt – für den guten Zweck. Es dürfte wieder der Steyrer Teamevent des Jahres für maximal 30 Mannschaften werden, bei dem auch eine Jubiläumsausgabe der Drachenbootzeitung aufgelegt werden wird.

Zwei Trainingsfahrten pro Team

"Das Besondere an unserem Rennen ist zum einen, dass der Gewinn des Rennens zur Gänze einem sozialen Zweck zugutekommt", sagt Rennleiter Günther Briedl, "zudem stellen wir auf Wunsch jedem Team zwei Übungsfahrten im Drachenboot mit einem ausgebildeten Steuermann zur Verfügung. Das gibt es sonst nirgends." Dass dieses Angebot von den 17-köpfigen Mannschaften – 16 Paddler und ein Trommler – durchaus mit Spaß angenommen wird, bewiesen im Vorjahr die 54 absolvierten Trainingsläufe. Steyr sei nicht ohne Grund zur Drachenboot-Hochburg Österreichs geworden.

Im vergangenen Jahr hatten sich 22 Herren- und Mixedmannschaften sowie drei reine Damenteams in den Dienst der guten Sache gestellt und sich unter dem Jubel der vielen Zuschauer spannende Rennen geliefert. Bei den Damen siegten die Mayr Bau Mädels vor den Mountain Girls und Moore SKZ Texx Power, bei den Herren war "Hart wie Stahl" von Eisen Aigner vor "Strom aufwärts" von Mitterhuemer und dem Team Obermair erfolgreich. Dahinter landete mit Alexander Stellenbergers "GRS Steuerfrauen und die starken Männer" das erste Mixedteam auf Rang vier. Im Jubiläumsjahr dürfen maximal 30 Drachenbootcrews karitativ auf der Enns im Einsatz sein, darunter vermutlich wieder die "Stammgäste" vom Roten Kreuz, GFM, BMW, CCE, MF, Weba, TexAd, Breitschopf oder auch das Futsalteam FC Steyrer Kickers.

Man veranstalte das Drachenbootrennen jedes Jahr mit großem Stolz, sagt Christian Huber, Präsident des Clubs 41 Styria: "Es ist für uns ein Symbol des Zusammenhalts und der Hilfsbereitschaft in unserer Region, in der wir agieren. Wie in den vergangenen zehn Jahren werden auch heuer wieder alle Erlöse direkt in lokale Hilfsprojekte fließen, die Notleidenden eine nachhaltige Unterstützung bieten." Im vergangenen Jahr wurde unter anderem ein Ausflug für die Klienten der Lebenshilfe Steyr in den Tierpark Schmiding finanziert. Insgesamt gingen in den vergangenen vier Jahren vom Club 41 Styria mehr als 55.000 Euro in den Spendentopf für Hilfsprojekte in der Region.

Anmeldung und weitere Infos unter www.gemeinsamimboot.at

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner