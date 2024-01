Pater Josef Pilz: "Dort wo ich bin – da möcht ich du sagen"

er Geistliche war viele Jahre über als Seelsorger in Steyr aktiv und feierte Gottesdienst in der Marienkirche.

Pilz wurde am 18. April 1932 in Königswiesen geboren. Nach der Matura im Humanistischen Gymnasium in Freistadt trat er in das Noviziat der Jesuiten in Sankt Andrä ein. Die ordensüblichen Studien absolvierte er in Pullach und Innsbruck, mit einer Unterbrechung bei der Marianischen Kongregation in Innsbruck.

Nach Abschluss der Studien wurde 1965 die Marianische Kongregation erneut sein pastorales Wirkungsfeld, dieses Mal in Klagenfurt, wo er die kommenden 15 Jahre tätig blieb. Neben der Verantwortung für die Katholische Studierende Jugend (KSJ) und seiner Arbeit in der Exerzitienbegleitung wurde er 1968 auch Präses der Marianischen Frauen-Kongregation in der Diözese Gurk und begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit dem vielbeachteten ersten Lyrikband "Dort wo ich bin – da möcht ich du sagen", in dessen Folge er Mitglied im Kärntner Schriftstellerverband und im PEN-Club wurde. 1971 wurde er zudem Superior und Präses des Gebetsapostolats. Als sich 1977 die Jesuiten aus der KSJ in Klagenfurt zurückzogen, arbeitete er noch drei weitere Jahre in der Telefonseelsorge und wechselte dann 1980 als Superior und Kirchenrektor nach Linz. 1991 wurde er Ökonom und Kirchenrektor in Innsbruck, 1993 Superior und kirchlicher Assistent der Gemeinschaft Christlichen Lebens in Wien und von 1996 bis 2005 erneut Kirchenrektor in Linz. Es folgten 13 Jahre Mitarbeit in der Marienkirche in Steyr, von wo er nach der Auflösung des Ordenskonvents erneut nach Linz übersiedelte und dort im Alten- und Pflegeheim "Rudigier" sein bewegtes Leben zurück in die Hände seines Schöpfers legte.

Das Requiem für den Verstorbenen wird am Donnerstag, 25. Jänner, um 10.30 Uhr im Alten Dom / Ignatiuskirche in Linz gefeiert, die Beisetzung erfolgt in der Krypta des Alten Doms.

