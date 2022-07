Vier Mal durfte SKU Amstetten seit dem Aufstieg in die 2. Liga bisher in Dornbirn aufs Spielfeld laufen, ebenso oft kehrten die Mostviertler mit vollem Punktekonto aus dem Ländle retour. Am Freitag feierte die Truppe von Trainer Jochen Fallmann einen ungefährdeten 3:1-Auswärtserfolg gegen die ab der 60. Minute dezimierten Vorarlberger.

Neuerwerbung João Luiz Alves Soares – der 23-jährige Offensivspieler aus Brasilien war zuletzt bei Wacker Innsbruck engagiert – hatte bei seinem Debüt im Kader der Amstettner noch nicht einmal richtig Platz auf der Ersatzbank genommen, da stand es auch schon 1:0 für seine neue Elf: Sebastian Leimhofer hatte Thomas Mayer mit einem Lochpass ideal bedient, dieser umkurvte daraufhin den Dornbirner Schlussmann und schob den Ball gekonnt zur Führung ins Tor (2.).

Die Mostviertler dürften sich daraufhin gegen ihren Lieblingsgegner bereits in falscher Sicherheit gewähnt haben: Denn Lukas Parger gelang in Minute 26 der überraschende Ausgleich, knapp vor dem Pausenpfiff hätten die Hausherren sogar in Führung gegen können.

Auch nach Wiederbeginn machte es sich Amstetten mit Eigenfehlern selbst schwer, ehe Peter Tschernegg mit einem satten, jedoch abgefälschten Schuss aus zwanzig Metern die Weichen doch wieder auf Sieg stellte (54.). Rund eine Viertelstunde vor Spielende brachte Fallmann dann seine brasilianische Neuerwerbung doch noch aufs Feld – und nur Minuten später fiel schon der finale Treffer zum 3:1-Endstand (81.): Neuerlich war es Tschernegg, der nach einem Eckball mit kräftiger Mithilfe eines Dornbirners traf.

Amstetten behielt mit diesem Sieg seine weiße Weste, ist nun Tabellenzweiter hinter St. Pölten und trifft am Freitag (18.10 Uhr) daheim auf Bundesliga-Absteiger Admira.