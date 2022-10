Zum bereits 14. Mal fand auf Einladung der Katholischen Jugend der Region Ennstal das Gedenken in Ternberg statt. 2008 war im Zuge der größten Jugendsozialaktion Österreichs „72 Stunden ohne Kompromiss“ mit 45 Jugendlichen aus den Dekanaten Weyer und Steyr im Keller der Pfarrbaracke in Ternberg ein Gedenkraum installiert worden. Mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures nahm auch heuer wieder eine prominente Gedenkrednerin teil.

Die Feier stand gemäß dem Jahresschwerpunkt des Mauthausen Komitees Österreich unter dem Motto „Politischer Widerstand“. Anita Buchberger, Initiatorin des Gedenkraums und Beauftragte für Jugendpastoral im Dekanat Weyer, und Reinhard Fischer, Regionskoordinator Linz +, erinnerten daran, dass das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen der Katholischen Jugend sei und es für sie zum Selbstverständnis gehöre, sich für Toleranz und Nächstenliebe im Zusammenleben einzusetzen. Die Nationalsozialisten hätten alle Menschen verfolgt, die ihren rassistischen Kriterien nicht entsprachen oder sich offen gegen ihre Diktatur stellten. In den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen sowie in den Außenlagern habe die Kategorie „Politische Häftlinge“ sehr unterschiedliche Personengruppen von Menschen bezeichnet, die organisiert Widerstand leisteten, bis hin zu Einzelnen, die ihr Missfallen über das NS-Regime offen zu äußern wagten. In der Zeit des Nationalsozialismus sei zivilcouragiertes Handeln, das die eng gesetzten Grenzen des Systems überschritt, oft zu politischem Widerstand geworden, so Buchberger.

„Brauchen mehr Zivilcourage“

Es sei notwendig, sich immer vor Augen zu halten, wozu Menschen fähig sind, sagte Magdalena Lorenz, ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Oberösterreich: „Und sich im Sinne eines Niemals-Wieder zum Frieden und zum Einsatz dafür zu bekennen.“

Karl Ramsmaier vom Mauthausen Komitee Steyr mahnte angesichts des Krieges in der Ukraine, niemals die Vision der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freiheit aufzugeben. Er erinnerte an die Opfer des Todesmarsches der Juden in Ternberg: „Damals gab es zu wenige Gerechte, die Widerstand leisteten. Heute brauchen wir mehr Menschen, die Zivilcourage üben.“

Demokratie sei eine Haltung, mahnte Bures in ihrer Rede: „Wie wir miteinander umgehen, aufeinander zugehen, wie wir einander zuhören, wie wir versuchen, einander zu verstehen. Gerade dann, wenn wir einmal anderer Meinung sind, muss es eine Form des demokratischen Streitens sein, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wir müssen bereit sein, unsere Mitmenschen zu verstehen, auch in ihrem Anderssein.“