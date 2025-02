Dorfgenossenschaft "Ums Egg" wird über den grünen Klee gelobt

Unternehmen, die einen wichtigen ökologischen und sozial wertvollen Beitrag für die Wirtschaft und Gesellschaft leisten, holt die Grüne Wirtschaft mit dem neu ins Leben gerufenen Award "Grüner Klee" vor den Vorhang. Im Bezirk Steyr ist die Auszeichnung an die Dorfgenossenschaft "Ums Egg e.G." gegangen. Bernhard Seeber, Sprecher der Grünen Wirtschaft OÖ, und Lukas Reiter, Bezirkssprecher der Grünen Steyr, haben den Preis an Mitinitiator Bernd Fischer und Mitglieder der Dorfgenossenschaft übergeben.

Nahversorgungspionier Bernd Fischer eröffnete 2018 "Ums Egg", den ersten genossenschaftlich organisierten, bio-regionalen Supermarkt. Die Idee entwickelte sich, nachdem Fischer im Jahr 2016 als letzter Nahversorger das Nah & Frisch-Geschäft im Ortszentrum von Losenstein schließen musste. Mehr als 100 Jahre hatte das Geschäft hier bestanden. Danach gab es, so wie in 400 der rund 2200 österreichischen Gemeinden, im Ortskern keine fußläufig erreichbare Nahversorgung mehr. Diese als "Donut-Effekt" bekannte Verödung der Innenstädte und Ortszentren hat ihren Ursprung in den am Ortsrand auf die grüne Wiese gebauten Einkaufszentren.

Eine Gruppe von acht Losensteinern rund um Bernd Fischer wollte das ändern und ergriff mit der Gründung der Dorfgenossenschaft die Initiative. Bereits bis zur Eröffnung hatte die Genossenschaft mehr als 100 Mitglieder. In vielen ehrenamtlichen Stunden wurde das Geschäftslokal umgebaut. Mit dem ersten Vollsortiment-Supermarkt, der komplett in Selbstbedienung funktioniert, wurde ein revolutionäres Nahversorgungskonzept realisiert. Lieferanten und Kunden sind Miteigentümer des Geschäfts und garantieren, dass Sortiment und Preise passen. Rund sechzig Prozent des Umsatzes werden mit Waren aus der Region direkt ohne Zwischenhändler erzielt. Was regional nicht verfügbar ist, wird über einen Bio-Großhändler bezogen. Der Bio-Anteil liegt bei mehr als achtzig Prozent.

Ein innovatives, automatisiertes Bestell- und Abrechnungssystem, das technisch neue Standards setzt und dem klassischen Supermarkt voraus ist, sorgt für pünktlich gelieferte, frische Waren und eine transparente Abrechnung. Für Genossenschaftsmitglieder ist der Zutritt zum Geschäft auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. An drei Halbtagen und morgens von 7 bis 9 Uhr ist das Geschäft für alle geöffnet.

"Wenn sich regionale Wirtschaftskreisläufe entwickeln sollen, dann ist eine funktionierende Nahversorgung ein wichtiger Bestandteil", sagt Fischer, der mit seinem Team mittlerweile auch andere Gemeinden und Initiativen unterstützt: "Immer mehr Bürgermeister melden sich bei mir, weil sie das Problem der Ortskernverödung erkannt haben und in unserem Konzept die Chance zur Veränderung sehen."

Sobald sich 100 Genossenschaftsmitglieder in einem Ort finden, fällt der Startschuss. Aktuell entsteht in Weißenbach der fünfte Standort. "Für mich der Beweis, dass wir alles richtig machen."

",Ums Egg‘ ist der Gegenentwurf zu den Einkaufszentren an den Stadträndern und zeigt, wie es gelingen kann, der Verödung der Stadtkerne entgegenzuwirken", sagt Seeber. Es sei ein klarer Beleg dafür, dass die Verödung der Ortskerne nicht unumgänglich ist, wenn sich Menschen gemeinsam dagegen einsetzen.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner

