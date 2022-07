Doppelsieg für Rattinger und Staffelsilber für den LAC

Die Athleten des LAC Amateure Steyr konnten sich bei den Landesmeisterschaften in der Langstaffel und im Hindernislauf neuerlich in Szene setzen. Landesmeister im 3000-Meter-Hindernislauf wurde Tobias Rattinger vor seinem Bruder Daniel Rattinger. Dieser gewann dafür den Titel in der Klasse U23. Mit der 3-x-1000-Meter-Staffel gewann der LAC hinter der TGW Zehnkampfunion die Silbermedaille. Für die Steyrer waren Moritz Heiml, Tobias Rattinger und Daniel Rattinger im Einsatz.