Doppelschlag vor Pause: SKU besiegte Horn 3:0

AMSTETTEN. Rund wie ein Fußball läuft es derzeit für den SKU Amstetten in der 2. Bundesliga. In Horn stimmten sich die 530 Zuschauer schon auf ein torloses Remis zur Pause ein, als es wieder für die Amstettner rundging vor dem Pausenpfiff. Ausgehend von einem Freistoßheber von Alin Roman in den Strafraum führte eine Ballstafette zu Philipp Schellnegger, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einnetzte. Dann ging sich in der ersten Halbzeit auch noch ein Gastgeschenk der Waldviertler aus: Stefan Feiertag blockte einen Abschlag von Goalie Fabian Ehmann ab und schob den Abpraller ins Tor (45.)

Nach Wiederbeginn ließen die Amstettner nicht locker – Lohn der Hartnäckigkeit das 3:0 durch Wale Musa Alli (52.). Die drei Punkte befördern den SKU Amstetten in der Tabelle mächtig nach oben auf Platz sechs. (feh)