Doppelkonzert der Wiener Sängerknaben in Wartberg

Der weltberühmte Knabenchor tritt beim von der Union Wartberg organisierten Frühlingskonzert um 14 und um 17 Uhr auf. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn. Karten für beide Auftritte sind unter www.union-wartberg.at sowie in der Trafik Eiler in Wartberg erhältlich. Union-Obmann Dietmar Mayr: "Die für die ursprünglich geplanten Adventskonzerte erworbenen Karten sind auch am kommenden Samstag weiterhin gültig." Foto: Lukas Beck