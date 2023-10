Dominikanerhaus: Franz Essl spricht über Klimakrise

Franz Essl, Wissenschafter des Jahres 2022, ist heute in Steyr.

Der in Kronstorf aufgewachsene Franz Essl, der 1991 am BG Steyr maturiert hat, gastiert auf Einladung des Bildungszentrums Dominikanerhaus, der Umweltinitiative daHuatbrennt und des Museums Arbeitswelt (MAW) heute, Donnerstag, und morgen, Freitag, bei drei Veranstaltungen in Steyr.

Den Auftakt bildet heute von 15 bis 17 Uhr eine moderierte Führung mit Essl durch die Ausstellung "Future Food" im MAW. Ab 19.30 Uhr folgt im Dominikanerhaus der Vortrag "Biodiversität, Klima, Gesellschaft – quo vadis?". Am Freitag folgt ab 9 Uhr eine "Town Hall Debate" mit Franz Essl und Steyrer Schülern im MAW.

