Dominika Meindl liest aus ihrem ersten Roman

"Selbe Stadt, anderer Planet" lautet der Titel des ersten Romans von Dominika Meindl. Die 46-jährige Moderatorin, Journalistin und Literaturveranstalterin aus Wilhering liest im Rahmen von "Literatur im Kaffeehaus" auf Einladung der Initiative Literaturschiff am Mittwoch, 13. November, um 16 Uhr im Sierninger Café Malu.

Zum Inhalt: Die Ärztin Johanna übernimmt nach dem Tod ihres Vaters dessen Praxis im Salzkammergut. Dort erwarten sie ein Haus voller Erinnerungen, die Schönheit der Bergwelt und die Last des Overtourism. Und nicht zuletzt ihre Zwillingsschwester Doris, die Tischlerin, die Hallstatt nie verlassen hat. Der chinesische Strategieberater Ren mit frühkindlicher Österreich-Erfahrung kehrt ebenfalls zurück – mit dem Auftrag, sich dieses Hallstatt einmal anzusehen, nach dem die chinesischen Touristen so verrückt sind. Als die Hallstatt-Kopie in China verwirklicht wird, reagieren die Bewohner mit Fassungslosigkeit.

