Dolezal ist der Garant für absoluten Horror in Haag

Hatte der Theatersommer Haag sein Publikum heuer mit "Ella, Ella" noch ins sonnige Griechenland begleitet, so entführt Intendant Christian Dolezal die Besucher im kommenden Jahr nach Transsilvanien, also Rumänien, und London. 2024 wird der Horror-Klassiker "Dracula" als erschreckend lustig Horror-Komödie auf die Bühne gebracht. Die Premiere des Stücks findet am 26. Juni statt, bis 27. Juli stehen insgesamt 16 Vorstellungen auf dem Programm.

"Wir wagen damit ein Kunststück", verlautbarte Dolezal gestern bei der Präsentation des nächstjährigen Sommerprogramms im Theaterkeller selbstbewusst, "denn wir wollen unser Publikum zugleich zum Gruseln und zum Lachen bringen."

Gelingen soll dies unter der bewährten Regie von Alexander Pschill und Kaja Dymnicki. "Dieses Regie-Duo ist dem Publikum schon aus unseren Shakespeare-Aufführungen ‚Was ihr wollt’ und ‚Mass für Mass’ vertraut", sagt Dolezal, "es hat sich dieser unfassbar spannenden Geschichte angenommen und ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, das wird eine besondere Köstlichkeit." In der Hauptrolle ist neben Dolezal, der den Professor Gabriel van Helsing spielen wird, Aleksandra Corovic zu sehen. Sie wird Dracula verkörpern.

Das Eröffnungskonzert der Haager Perlenreihe bestreiten im kommenden Jahr die Lokalmatadore des "Philharmonic Rock Orchestra Haag", ebenso gastieren "Die Staatskünstler" mit ihrem Stück "Alte Hunde, neue Tricks" in Haag. Weiters im Programm: "Mnozil Brass", "Maschek" sowie eine Matinée mit Birgit Minichmayr und Alois Mühlbacher mit dem Streichquartett Sonare.

