 Doktor Google auf zwei  Beinen ging in Pension

Seit 1. Februar 2000 war er das Sprachrohr der Stadt Steyr – jetzt tritt er seinen Ruhestand an: Michael Chvatal, Jahrgang 1959, hat in den vergangenen 23 Jahren am Magistrat Steyr 1222 Reden für Politiker und Politikerinnen verfasst, 571 Vorworte sowie 4370 Presseaussendungen geschrieben – eine beachtliche Bilanz. Chvatal war ein Fels in der Brandung und Krisenkommunikator während des Jahrhunderthochwassers im Jahr 2002.