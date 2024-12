Doka schalt das höchste Wohnhaus der Welt in Dubai

Bei ihrem gemeinsamen Prunkbau in der Business Bay in Dubai kleckern Jacob Arabo, Gründer des Genfer Luxus-Uhrmachers und Juweliers Jacob & Co, und der Immobilien-Tycoon Muhammad Binghatti nicht, sie klotzen: In jeder der Wohnungen des "Burj Binghatti Jacob & Co", der mit 557 Metern Höhe nach seiner Fertigstellung im Jahr 2026 das höchste Wohngebäude der Welt sein wird, wird auch ein Pool mit vier mal sieben Meter Mindestgröße eingebaut.