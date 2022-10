Der Countdown läuft: Heute, Freitag, ist um 20 Uhr in der Clubwerkstatt in Ternberg der Release einer Musiknummer gegen Alltagsfrust und Zukunftsangst angesagt. Das Duo "DJ Feybl", Fabian Mayr aus Steyr, und "Zesawa", Michael Ahrer aus Ternberg, haben in ihrem Tonstudio eine eigene Komposition gesampelt und eingespielt, die den Titel "Weekend’s Coming" trägt.