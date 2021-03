"Distanzierte" Angelobung Spöcks

Es war in der Karriere der Juristin der wichtigste Tag, aber keine andere als Barbara Spöck, die neue Bezirkshauptfrau, hätte mehr Verständnis gezeigt, dass nur spartanisch gefeiert wurde. Landeshauptmann Thomas Stelzer kam gestern ohne Gefolgschaft in die BH Steyr-Land, um einer Landesbediensteten, die "gegen die Coronakrise von Anfang an vorderster Front dabei war", das Ernennungsdekret zur neuen Behördenchefin zu überreichen.

Ganz unter Ausschluss fand die Amtseinführung nicht statt. Erstmals wurde die Ernennung online auf der Website der OÖ. Landesregierung gestreamt. Wobei alle Vorteile des Fernsehens genutzt wurden: Bevor Stelzer zu seiner Festansprache vor die Kamera trat, sagte Spöck in einem Interview, dass sie alle Amtstätigkeiten als "Serviceleistung für die Bürger" verstehe. Stelzer, der als Wolferner im Wirkungsbereich der neuen Bezirkshauptfrau lebt, sagte, dass es ihn nicht überrascht habe, dass Spöck beim Hearing als Beste gereiht wurde: "Spöck wurde im November 2016 Leiterin der Sicherheitsabteilung der BH Steyr-Land und war seit Juli 2018 stellvertretende Leiterin. Sie kennt sich in allen Bereichen bestens aus." Ein Gratulant war erlaubt: Ehemann Markus Spöck, Fraktionsobmann der Steyrer VP, entschuldigte sich nach einer Stunde bei der Gemeinderatssitzung im Reithoffersaal und wohnte mit Maske dem Amtsantritt seiner Frau bei.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at