Ärger und Wut über die Verordnungen von Bildungsministerium und Bildungsdirektion sind – wie gestern berichtet – enorm. An den Steyrer Schulen wird teils in Präsenzunterricht, teils im Distance Learning unterrichtet – was laut Bildungsdirektor Alfred Klampfer gar nicht erlaubt wäre. Auf wenig Gegenliebe stoßen die vorgeschriebenen Lernpakete.