Die Einschränkungen aufgrund der Coronakrise haben den Betrieb am Fachhochschul-Campus Steyr völlig zum Erliegen gebracht. Allerdings nur vordergründig. In den mehr als drei Wochen im Onlinemodus seien von 11. März bis einschließlich 4. April von den insgesamt rund 170 Lehrenden zahlreiche Termine mit den Studierenden wahrgenommen worden, jedoch nur auf digitaler Ebene, so FH-Sprecherin Susanne Halmerbauer: "Es wurden rund 720 Lehrveranstaltungstermine beziehungsweise rund 2550