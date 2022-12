Direktor nimmt Abschied

Mit Jahresende nimmt Volkhard Maier nach fünf Jahren als Direktor Abschied vom Nationalpark Kalkalpen. "Die Auswilderung von Luchs Norik am 10. Dezember war einer der Höhepunkte meiner Tätigkeit", sagt Maier. Unter seiner Führung sei der Nationalpark der Vorgabe der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN), auf drei Viertel der Fläche natürlichen Prozessen Vorrang zu geben, wieder ein gutes Stück nähergekommen: "Gemeinsam mit meinem Team und den Bundesforsten haben wir den Anteil in Österreichs letzter großer Waldwildnis von 50 auf rund 70 Prozent erhöht." Laut IUCN habe zudem neben Artenschutz und dem Erhalt der genetischen Vielfalt "Erholung und Tourismus" oberste Priorität. Seine Erfahrung in der Verbindung von Naturschutz und Tourismus sei daher in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel sehr gefragt gewesen. "Seit Eröffnung des Infobüros in Windischgarsten ziehen Tourismus und Nationalpark in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel Seite an Seite an einem Strang."

Wichtiger Impuls sei auch die Erweiterung der ökologischen Trittsteine zwischen den drei Schutzgebieten Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal, Nationalpark Gesäuse und Nationalpark Kalkalpen, die kurz vor Vertragsunterzeichnung stehe. Zudem sei mit der Fertigstellung des ersten Managementplans ein Meilenstein gelungen.

