In einer für die Reisebranche weltweit schwierigen Zeit schaltet Hotelier Horst Dilly in die Vorwärtsgänge hoch. Am 9. März ist Spatenstich für ein zweites Haus und weitere Zubauten seines "Nationalpark Resort" in Windischgarsten. Bereits zu Weihnachten sollen 32 luxuriöse Zimmer und Suiten (teilweise mit eigener Sauna und eigenem Badeseezugang), ein exklusives Spa unter dem Dachfirst mit Eventsauna und Panorama-Pool, eine Lobby samt Shop sowie ein Parkhaus mit einer Überbrückung fertiggestellt